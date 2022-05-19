مراسل “وال”: القنصل المصري لدى ليبيا في زيارة لمقر جهاز النهر الصناعي في بنغازي

بنغازي 19 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للجهاز، القنصل المصري لدى ليبيا.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالجهاز صلاح الساعدي – لمراسل “وال” – أنه تم على هامش الزيارة؛ تقديم شرح وافي للقنصل المصري؛ عن طريق رئيس اللجنة الإدارية، في زيارة تعارفية، وتبادل المعارف بين الطرفين، إلى جانب عرض إمكانيات النهر وطريقة عمله والمشاكل والعراقيل التى يتعرض لها الجهاز.

بدوره، أبدى القنصل المصري لدى ليبيا؛ أستعداد دولة مصر لمد يد العون والمساعدة في أي أعمال فنية أو لوجستية، من أجل المحافظة على الإمداد المائي في البلاد.

وأكد القنصل المصري على أهمية هذا المشروع، وأشاد بالمشروع والقائمين عليه. (وال) ف و/ ر ت

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