الرئيس الأمريكي يُفَعّل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة أزمة نقص حليب الأطفال.

واشنطن 19 مايو 2022 م ( وال ) – فَعّل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء قانون الإنتاج الدفاعي لمعالجة نقص حليب الأطفال الذي تسبب في حالة من الذعر لملايين الآباء ومقدمي الرعاية في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على الحليب الصناعي لإطعام أطفالهم.

كما وجه بايدن العديد من الوكالات الحكومية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لنقل كميات من حليب الأطفال من الخارج إلى الولايات المتحدة.

وكتب بايدن في رسالة إلى وزيري الصحة والخدمات الإنسانية ووزير الزراعة ذكر فيها أن واردات حليب الأطفال ستكون بمثابة جسر لهذا الإنتاج المكثف.

كما طلب من الوزيرين اتخاذ جميع التدابير المناسبة المتاحة للحصول على تركيبة آمنة إضافية لحليب الأطفال إلى البلاد على الفور.

وتحول النقص في حليب الأطفال إلى أزمة كاملة حيث أبلغ تجار التجزئة في جميع أنحاء أمريكا عن نفاد حوالي 40% من حليب الأطفال الخاص بهم؛ بسبب مشكلات سلسلة التوريد واستدعاء بعض المنتجات مؤخرا.

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