وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة يبحث مع سفير أسبانيا تعزيز التعاون

طرابلس 19 مايو 2022 (وال)- بحث وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس، مع سفير أسبانيا لدى ليبيا خافيير غارفيا، تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم التقني والفني.

ورحب الوزير خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات والمكاتب ‎والوفد المرافق له، بالتعاون مع أسبانيا التي تربطها بدولة ليبيا علاقات قوية في جميع المجالات، مؤكدًا حرص حكومة الوحدة على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في جميع التخصصات والمجالات لاسيما التعليمية، والاستفادة من التجارب الإسبانية ووضع آلية مشتركة لتسهيل إجراءات الطلاب الموفدين للدراسة بدولة أسبانيا، والاستفادة من المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من دولة أسبانيا إلى دولة ليبيا، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات السابقة والمشاريع والأنشطة من بينها برامج التوأمة لمؤسسات التعليم التقني والفني بالبلدين.

كما ناقش الجانبان أهمية ربط خريجي المؤسسات التقنية والفنية بمتطلبات سوق العمل، والعمل على تطوير مناهج التعليم التقني والفني.

من جهته، أكد السفير الإسباني أهتمام ورغبة أسبانيا بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال