ستيفاني ويليامز: نسعى للوصول إلى صيغة توافقية بين مجلسي النواب والدولة بحلول يوم غد الجمعة

طرابلس 19 مايو 2022 (وال)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم الخميس، استمرار مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي – المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز؛ قولها: إنّ الهدف هو الوصول، بحلول يوم غد الجمعة، إلى صيغة توافقية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأسرع ما يمكن.

كما نقلت “نوفا” عن مصادر ليبية قولها: إنّه “لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق، مضيفة بأن تحريك الأمور يتطلب معجزة؛ والسيناريو الأكثر احتمالا هو أن يتفق الوفدان على المبادئ الأساسية ومن ثم يحصلان على الضوء الأخضر من برلمانيهما، مما يُطيل الوقت ويقوض عملية بناء الثقة”.

وتابعت المصادر؛ أنّه في حال استطاعت ويليامز إيجاد توافق أيضًا على قانون الانتخابات، ولا سيما بشأن معايير الأهلية لرئيس الجمهورية المقبل، “يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام” ولكن الوقت ينفد، حيث من المقرر أنّ تنتهي خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي أُنشأت بموجبها المؤسسات المؤقتة القائمة في طرابلس، وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في 22 يونيو المقبل.

ونبهت المصادر إلى أنّه ربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك في الـ 22 يونيو وفقًا لما نشرته نوفا عبر موقعها الالكتروني. (وال)

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