تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية تداهم أوكاراً لتهريب البشر.

طرابلس 19 مايو 2022 (وال) – داهم مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية عدداً من المساكن التي تستخدمها عصابات تهريب البشر أوكاراً لتجمعات المهاجرين غير الشرعيين قبل انطلاقهم على متن قوارب الموت نحو جنوب ايطاليا انطلاقاً من الشواطئ الليبية .

وأفاد الجهاز عبر موقعه الرسمي أنه تم خلال هذه المداهمات ضبط عدد كبير جداً من المهاجرين الوافدين كانوا قد تجمعوا في هذه المساكن المهترئة التي تخلوا من أدنى معايير الاقامة السوية للبشر ، حتى انها كانت اقرب لمخازن بضائع عن كونها مساكن ايواء للبشر .

وأكد جهاز المباحث الجنائية إحالة المهاجرين الغير شرعيين إلى جهات الاختصاص بعد أخذ أقوالهم عن ملكية هذه المساكن .

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