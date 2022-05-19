فرنسا تعلن ظهور أول إصابة بجدري القرود

كشفت وزارة الصحة الفرنسية -الخميس- عن أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية، وحددتها في منطقة باريس-إيل دو فرانس.

ويأتي إعلان الوزارة الفرنسية ضمن مؤشرات على انتشار هذا الفيروس في أنحاء متفرقة من العالم، حيث تأكدت مؤخراً حالة في الولايات المتحدة، فيما يجري تحقيق في 13 حالة مشتبه فيها في كندا، كما تأكدت 5 إصابات في البرتغال و7 حالات في إسبانيا- وفقاً للسلطات الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيروس يسبب أعراضاً مختلفة كالحمى والطفح الجلدي، وتبرز حبوب على الجلد وعادة ما يكون خفيفاً، لكن هناك سلالتان رئيسيتان له إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 % وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 1 % من حالات الإصابة.

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