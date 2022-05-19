الشيوخ الأميركي يوافق على منح أوكرانيا 40 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي -الخميس- على مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، وتم إرسال التشريع إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاء إقرار مشروع القانون بعد أن تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ عتبة الأغلبية بتصويت لصالح المشروع بواقع 74-11، مع استمرار عملية التصويت، فيما أقر مجلس النواب التشريع في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 صوتاً.

وجاءت المعارضة الوحيدة في مجلس الشيوخ من الجمهوريين بمن فيهم راند بول وجوش هاولي، الذين أبدوا عن مخاوفهم إزاء التأثير المحتمل للتشريع على الاقتصاد الأميركي والأولويات المحلية الأخرى.

ويتيح التشريع بنحو 20 مليار دولار لوزارة الدفاع لإنفاقها على المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ليشمل ذلك توفير المعدات العسكرية، فيما يوفر مشروع القانون حوالي 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية، فيما تخصص أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية و4 مليارات دولار أخرى من التمويل العسكري الأجنبي من خلال وزارة الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمهوري راند بول قد أخر في الأسبوع الماضي، محاولات لتسريع عملية تمرير المشروع، في إشارة منه إلى المخاوف بشأن إنفاق مليارات الدولارات على أوكرانيا في ظل ارتفاع التضخم وتعطل سلاسل التوريد في الداخل، كما حاول بول إدراج سلطات للرقابة في التشريع لتتبع التمويل والأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن “منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام”.

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