إدارة الدعم المركزي سرت تبحث تفعيل مركز تدريب أفراد الشرطة والأجهزة ، وانطلاق الدورة التدريبية للالتحاق بالدعم المركزي .

سرت 19 مايو 2022 م (وال) – عقد بمقر إدارة الدعم المركزي بسرت اليوم الخميس اجتماع موسع تركز على بحث تفعيل مركز تدريب أفراد الشرطة والأجهزة بالبلدية بحضور عضو مجلس النواب عن سرت ” زايد هدية ” مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتناول الاجتماع الذي شارك فيه – عميد البلدية ورئيس إدارة الدعم المركزي فرع سرت وعدد من الضباط – برنامج انطلاق الدورة التدريبية للالتحاق بالدعم المركزي والتي ستبدأ بعرض الطلاب المنخرطين بالدورة وعددهم ( 900 ) طالب أغلبهم من مدينة سرت وضواحيها أمام لجنة القبول وإجراء الكشف الطبي .

(وال)