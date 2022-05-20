وزارة الداخلية: اختتام الدورتين التخصصتين في مجـالي صيانة الزوارق البحرية ومكافحة التهريب البحري .

طرابلس 19 مايو 2022 (وال) – اختتمت اليوم الخميس بمعهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دورتين تخصصيتين السادسة والعشرون – والسابعة والعشرون لسنة 2022 في مجـالي”صيانة الزوارق البحرية و مكافحة التهريب البحري .

وتأتي هذه الدورتين اللتان أقيمت لصالح الإدارة العامة لأمن السواحل ضمن الخطة التدريبية بالمعهد في اطار التعاون المشترك بين مكونات وزارة الداخلية .

وحضر الاختتام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير معهد التدريب التخصصي ومدير فريق التدريب بقيادة خفر السواحل التركي وعدد من الضباط .

وجرى في ختام الحفل تقديم شهائد للمتدربين وذلك لإتمامهم البرنامج التدريبي.

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