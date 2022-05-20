رئيس الوزراء الإيطالي: الحرب الأوكرانية تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر .

روما 19مايو 2022 ( وال )– رأى رئيس الوزراء الإيطالي ( ماريو دراغي ) أن الحرب الأوكرانية ـ الروسية تهدد الأمن الغذائي بالنسبة لملايين الأشخاص .

وقال ” دراغي ” في جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ اليوم الخميس حول تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا ( إن من المحتمل أيضًا أن تضاف حالة طوارئ غذائية إلى الأزمة الإنسانية” القائمة. فـ”روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للحبوب على مستوى العالم. إنهما وحدهما مسؤولان عن أكثر من 25 في المئة من صادرات الحبوب العالمية ، وتعتمد ( 26 ) دولة عليها في أكثر من نصف احتياجاتها”.

وأضاف رئيس الحكومة أن الدمار الذي خلفته الحرب ألقى بظله على مساحات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الأوكرانية”، وأن “الحرب تهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص، ولأنها تضاف إلى الأوضاع الحرجة التي ظهرت أثناء الوباء أصلاً، فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية أثناء عام 2021 ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس”.

وأكد ” دراغي ” أن انخفاض إمدادات الحبوب وما يترتب على ذلك من زيادة في الأسعار، قد يؤدي إلى آثار كارثية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتنامى خطر الأزمات الإنسانية والسياسية والاجتماعية”.

وخلص ” دراغي ” الى القول، إنه “بعبارة أخرى، يجب على جميع الأطراف المعنية فتح سبل التعاون لتجنب أزمة إنسانية من شأنها أن تقتل ملايين الأشخاص في أكثر أجزاء العالم فقراً”.

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