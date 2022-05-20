نصف الشركات الأجنبية المتعاقدة لتوريد الغاز الروسي فتحت حسابات بالعملة الروسية "الروبل" .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
رئيس الوزراء الإيطالي: الحرب الأوكرانية تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر .
تم النشر منذُ 47 دقيقة
وزارة الداخلية: اختتام الدورتين التخصصتين في مجـالي صيانة الزوارق البحرية ومكافحة التهريب البحري .
تم النشر منذُ ساعتين
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ينظم مارتون اختراق الضاحية للطلبة المتدربين.
تم النشر منذُ ساعتين
وزير الصحة المكلف يوقّع عقد تشغيل مستشفى غات العام مع شركة متخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة .
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك