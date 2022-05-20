وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع سفير اسبانيا تعزيز التعاون.

طرابلس 19 مايو 2022 م (وال) – استقبل وزير التعليم التقني والفني “يخلف سعيد السيفاو” اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس سفير دولة اسبانيا لدي ليبيا “خافيير غارفيا” لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم التقني والفني.

ورحب الوزير وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من مدراء الادارات والمكاتب ‎والوفد المرافق للسفير، بالتعاون مع دولة اسبانيا التي تربطها بدولة ليبيا علاقات قوية في جميع المجالات، مؤكداً حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في جميع التخصصات والمجالات لاسيما التعليمية، والاستفادة من التجارب الاسبانية ووضع آلية مشتركة لتسهيل إجراءات الطلاب الموفدين للدراسة بدولة اسبانيا، والاستفادة من المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من دولة اسبانيا الي دولة ليبيا، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات السابقة والمشاريع والأنشطة ومن بينها برامج التوأمة لمؤسسات التعليم التقني والفني بالبلدين.

كما ناقش الجانبان أهمية ربط خريجي المؤسسات التقنية والفنية بمتطلبات سوق العمل، والعمل على تطوير مناهج التعليم التقني والفني .

ومن جهته أكد السفير الاسباني اهتمام ورغبة اسبانيا بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية.

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