اختتام أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية لمنتسبي إدارة الهندسة العسكرية .

طرابلس 19 مايو 2022 م (وال) – اختتمت صباح اليوم الخميس أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية، والتي استهدفت عدد من ضباط وضباط الصف، والموظفين العاملين بالمفارز الخاصة بنزع الألغام ومخلفات الحروب بإدارة الهندسة العسكرية،

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أنه حضر مراسم الاختتام لهذه الدورة التي استغرقت مدتها (10) أيام مدير إدارة الهندسة العسكرية، اللواء “جمال شليبك” وآمر شعبة العمليات والتدريب، وعدد من ضباط وضباط صف الإدارة، وبالتعاون مع الجانب الإيطالي بالخصوص.

( وال)