رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية يبحث مع أعيان وحكماء ( ابوقرين – الوشكة) المشاكل التي تواجههم ونقص الخدمات .

سرت 19 مايو 2022 م (وال) – التقي رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي مع مشايخ والأعيان ومديري الإدارات والوحدات بالفرعين البلديين ابوقرين و الوشكة بحضور المجلس البلدي مصراتة للاطلاع على كافة المشاكل والصعاب التي تواجه المنطقتين، وخاصة ملف التعويضات المالية للمساكن المدمرة والمتضررة وكذلك مشاريع الصيانة للمرافق الحكومية.

وأفاد رئيس الفرع البلدي ابوقرين ” محمد الجالي ” في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع تم خلاله

مناقشة عدد من المواضيع التي تخص منطقتي ( ابوقرين والوشكة ) والصعوبات التي تواجههما ومنها شح المياه وتهالك المباني التعليمية والمقرات الحكومية التي تحتاج الى صيانة وتطوير وكذلك افتقار المنطقة لمستشفى ايوائي ونقص المستلزمات والتخصصات الطبية

كما تناول الاجتماع احتياجات المنطقتين لتعيين عدد من الخريجين من مختلف التخصصات والتي حظيت بموافقة رئيس الهيئة بالتنسيق مع الحكومة

(وال- سرت)