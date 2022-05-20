ماكرون يستعد للإعلان عن حكومته الجديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن الحكومة الجديدة بعد ظهر يوم 20 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن الاجتماع الأول للحكومة سيكون في 23 مايو الجاري.

وكان ماكرون قد اختار إليزابيث بورن لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك كي تساعده في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق أغلبية برلمانية في يونيو القادم.

وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال 30 عامًا تتولى فيها امرأة رئاسة الوزراء في فرنسا.

يذكر أن إيمانويل ماكرون فاز في الانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف.

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