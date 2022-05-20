ليبيا نيوز

ماكرون يستعد للإعلان عن حكومته الجديدة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن الحكومة الجديدة بعد ظهر يوم 20 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن الاجتماع الأول للحكومة سيكون في 23 مايو الجاري.

وكان ماكرون قد اختار إليزابيث بورن لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك كي تساعده في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق أغلبية برلمانية في يونيو القادم.

وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال 30 عامًا تتولى فيها امرأة رئاسة الوزراء في فرنسا.

يذكر أن إيمانويل ماكرون فاز في الانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك