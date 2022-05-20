تونس تعلن غرق قارب مهاجرين شرق البلاد

قالت مصادر أمنية تونسية إن قاربًا يضم عددًا من المهاجرين غير القانونيين غرق قرب سواحل المهدية شرق تونس.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 4 جثث وإنقاذ 40 آخرين، في حين تتواصل عمليات البحث عن 10 مفقودين كانوا موجودين على متن المركب المتوجه نحو السواحل الإيطالية.

ولم تكشف المصادر التونسية عن الأسباب التي أدت إلى غرق المركب، وقالت إنها لازالت تحقق في الأمر.

يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في تونس خلال أقل من شهر، حيث شهدت السواحل التونسية مؤخرًا غرق العشرات من المهاجرين غير القانونيين خلال رحلتهم من السواحل التونسية إلى السواحل الإيطالية.

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