غموض يكتنف مصير المقاتلين المستسلمين في أزوفستال الأوكرانية

ما يزال الغموض يكتنف النتيجة النهائية لأكثر المعارك دموية في أوروبا منذ عقود، مع عدم الكشف عن مصير مئات المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول.

وأعلنت موسكو أن 771 مقاتلاً أوكرانيًا استسلموا في الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المستسلمين منذ الاثنين 1,730 مقاتلاً، فيما تحجم أوكرانيا عن التعليق أو ذكر أي معلومات، عازية الأمر إلى أنها تهدف لتأمين تبادل للأسرى.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها سجلت مئات الأسرى من المصنع، تحتجزهم حاليًا روسيا دون الإفصاح عن رقم محدد.

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