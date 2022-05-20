مركز مكافحة الأمراض يختتم دورة تدريبية لفني الدائرة الباردة لحفظ الطعوم بمشاركة عدة بلديات.

طرابلس 20 مايو 2022 م ( وال ) – اختتمت مساء الخميس بمعهد المهن الشاملة بمدينة طرابلس ورشة العمل التدريبية لفني الدائرة الباردة لحفظ الطعوم من 9 بلديات والتي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وتعد هذه المجموعة الأولى المستهدفة في سلسلة التدريبات.

وتلقى المتدربين المشاركين في هذه الدورة على مدى سته أيام على كيفية الصيانة والحفاظ على عمل المبردات من أجل الاستمرار في تقديم خدمات التطعيم لكل المواطنين والمقيمين بجودة عالية ،وأيضًا تم التعرف على المكونات الرئيسة للمبردات.

واكد مدير عام مركز مكافحة الامراض “حيدر السائح ” في كلمة القاها خلال حفل اختتام هذه الدورة على ضرورة تطوير العاملين والمسؤولين على الدائرة الباردة في عموم البلاد للحفاظ على الأمن الصحي من أجل مجتمع صحي سليم ،

وفي ختام هذه الدورة تم تكريم وتوزيع شهادات الشكر على المشاركين فيها .

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