إجراءات روسية ردا على انضمام السويد وفنلندا للناتو

اعتبر وزير الدفاع سيرغي شويغو أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي أدى إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود، مضيفًا أن موسكو ستتخذ “إجراءات مضادة مناسبة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله إن موسكو سترد بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية.

وفي سياق آخر، أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي اتصالا هاتفيا هو الأول منذ بدء الحرب مع نظيره الروسي فاليري جيراسيموف، ناقشا خلاله عددًا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، واتفقا على استمرار فتح خطوط الاتصال بينهما.

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