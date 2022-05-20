ليبيا نيوز

إجراءات روسية ردا على انضمام السويد وفنلندا للناتو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر وزير الدفاع سيرغي شويغو أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي أدى إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود، مضيفًا أن موسكو ستتخذ “إجراءات مضادة مناسبة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله إن موسكو سترد بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية.

وفي سياق آخر، أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي اتصالا هاتفيا هو الأول منذ بدء الحرب مع نظيره الروسي فاليري جيراسيموف، ناقشا خلاله عددًا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، واتفقا على استمرار فتح خطوط الاتصال بينهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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