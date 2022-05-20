ليبيا نيوز

زيلينسكي: روسيا تدمر دونباس.. والوضع هناك جحيم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بشن عمليات قصف دون تمييز، مع تكثيف الهجوم على منطقة دونباس، مضيفًا أن قواتها “دمرت المنطقة بالكامل”.

ووصف زيلينسكي الوضع في دونباس بالجحيم، منوها بأن القوات الروسية تحاول زيادة الضغط للاستيلاء على المنطقة بأسرها.

وحذرت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، من أن الجيش الروسي ماض في إحكام سيطرته على منطقة دونباس، رغم ما تحققه القوات الأوكرانية من انتصارات في جبهات أخرى مثل خاركيف، وهو مؤشر على أن أمد النزاع سيطول.

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قناة 218 الليبية

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