ليبيا نيوز

مكافحة الأمراض : لقاح كورونا لا يسبب أي أضرار على الطفل الرضيع.

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 مايو 2022م ( وال ) –  أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن المرأة المرضعة يمكنها تلقي لقاح كورونا خلال فترة الرضاعة الطبيعية ولا داعي لإيقاف الرضاعة قبل تلقي اللقاح أو بعده

وأضاف المركز، في بيانه له، نشره عبر حسابه على فيسبوك : أثْبتت الدراسات أن اللقاح آمن للأم المرضعة، ولا يسبب أي أضرار للطفل الرضيع لعدم احتوائه على فيروس حي

 وأوضح مركز مكافحة الأمراض في منشوره ،  أن الدراسات أثبتت أيضًا أن الأجسام المضادة الذي يحفزها اللقاح تنتقل عبر حليب الأم وتساعد في حماية الطفل من عدوى فيروس كورونا.

….( وال ) …. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك