استمرار الاحتجاجات في السودان.. واعتقال قياديين في المعارضة

أعلن الحزب الشيوعي السوداني أن السلطات اعتقلت زعيمه محمد مختار الخطيب، الخميس، عقب زيارة قام بها إلى جوبا، حيث التقى زعماء المتمردين السودانيين.

وأضاف الحزب الذي يعد الأكثر مناهضة للانقلاب وأي اتفاق في المستقبل مع العسكر، في وقت لاحق، أن عضو مكتبه السياسي صالح محمود اعتقل أيضا.

واعتبر أن هدف السلطات من ذلك تقويض جهود الحزب لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الاستيلاء على السلطة.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت احتجاجات في العاصمة الخرطوم للشهر السابع منددة بالحكم العسكري وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التي واجهت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا