مساع باكستانية لتحسين العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة

أعرب وزير الخارجية الباكستاني الجديد بيلاوال بوتو زرداري، عن رغبة بلاده في توسيع نطاق علاقاتها مع الولايات المتحدة، وعدم حصرها في قضية واحدة.

وأشار الوزير الباكستاني، في تصريحات عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة هي الأولى للولايات المتحدة بعد توليه المنصب، إلى أن العلاقات بين البلدين طغت عليها الظروف الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما الأحداث والظروف في أفغانستان، وسط مساعٍ لتوسيعها مع التركيز على التجارة.

من جانبه ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الوزيرين أكدا على “الرغبة المشتركة في وجود علاقات ثنائية قوية ومزدهرة”.

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