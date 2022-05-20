وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع مع المرض

القاهرة 20 مايو 2022 ( وال) -توفي اليوم الجمعة الفنان المصري سمير صبري بعد صراع مع مرض القلب، عن عمر ناهز (85) عاما، حيث تعرض لأزمة صحية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، لإجراء جراحة دقيقة في القلب، إلا أن الأطباء كانوا في انتظار تحسن حالته لإجراء الجراحة.

ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الفنان سمير صبري، وقالت “إن الراحل من عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة، مشيرة إلى أنه يمثل إحدى ركائز نجاح الأعمال التى الفنية المتنوعة الذي شارك بها، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته”.

كما نعى نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، ونشر صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “وداعا أيها الفنان العملاق”.

ولد سمير صبري، في 27 ديسمبر عام 1936، بمدينة الإسكندرية، وكانت أسرته تهتم بالثقافة الفنية، من سينما ومسرح وموسيقى، فشكلت عائلته البدايات الفنية له في الصغر، ويعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب، وإعلامي قدم بالعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، عمل فى بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

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