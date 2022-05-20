أفغانستان.. طالبان تفرض على مذيعات التلفزيون تغطية وجوههن

في عودة إلى سياستها المتشددة وتصعيد القيود التي تثير الغضب في الداخل والخارج، قررت حركة طالبان إلزام جميع مذيعات التلفزيون في أفغانستان بتغطية وجوههن، وإظهار عيونهن فقط، وفق ما أعلنه عاكف مهاجر المتحدث باسم “وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأكد مهاجر أن القرار ملزم وغير قابل للنقاش، مضيفًا أن تطبيقه سيسري اعتبارًا من الحادي والعشرين من هذا الشهر، فيما لم يشر إلى عواقب عدم العمل بالقرار.

وفي محاولة لترويج القرار، نوّه مسؤول طالبان بأنه جاء بعد مشاورات مع مسؤولين إعلاميين، ولقي قبولاً لديهم، مضيفًا أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبًا أيضًا من قبل الأفغان.

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