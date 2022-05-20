موسع| مشاركة فرقة “الروّاد” للموسيقى في مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية بمدينة صفاقس التونسية

تونس 20 مايو 2022 (وال)- تشارك فرقة الروّاد للموسيقى في تمثيل ليبيا ضمن مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية المقامة بمدينة صفاقس التونسية، بتقديم عرض في اليوم الثاني من المهرجان في دورته الأولى.

وكانت فرقة الروّاد للموسيقى قد وصلت إلى مدينة صفاقس التونسية، وذلك قُبيل انطلاق العرض الخاص بالفرقة ضمن اليوم الثاني من المهرجان في دورته الأولى، هذا وشهد العرض الخميس حضور عدد كبير من الفنانين والموسيقيين من مختلف أقطار المغرب العربي.

وقال الفنان سالم عيسي – في تصريح لمراسل “وال” – إن المشاركة في مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية، جاء عقب مشاركات فنية ليبية في تونس، من خلال مشاركة ثلاث فرق مسرحية من مدينة بنغازي في الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما في تونس الذي اختتمت فعّالياته في 16 مايو الحالي، حصدت فيه الفرق المشاركة على جائزة أفضل ممثل تحصل عليها الفنان حسين العبيدي، وجائزة النقاد وتحصل عليها الفنان حمزة بليبلو، إلى جانب تكريم الكاتب المسرحي علي الفلاح”.

وأضاف الفنان سالم عيسى أنه عقب هذه المشاركة المسرحية؛ تُشارك حاليًا فرقة الرواد للموسيقى في مهرجان الأصيل للموسيقات المغاربية تحت شعار “عطور المألوف والفن الغرناطي”، والذي انطلقت فعّالياته في 18 حتى 20 مايو، إلى جانب مشاركة دول: تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، ويختص هذا المهرجان بالمألوف والموشحات. (وال) ر ع/ ر ت

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