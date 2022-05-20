قيس سعيد يكلف هيئة استشارية بإعداد دستور لجمهورية تونسية جديدة

ذكرت الرئاسة التونسية -الجمعة- أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلّف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مُكلّفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، لتأسيس “جمهورية جديدة”.

وقال الرئيس التونسي، إنه سيعيد صياغة دستور جديد ينقل تونس “من الألم إلى الأمل” – حسب توصيفه.

وتجدر الإشارة إلى أن خطوة سعيد تأتي بعد نحو عام من سيطرته على السلطات التنفيذية وتجميد عمل البرلمان، وبدء الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها بالإجراءات ووصفها معارضوه بأنها انقلاب على الشرعية تشي بالعودة إلى الاستبداد والانفراد بالسلطة.

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