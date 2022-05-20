ليبيا تُشارك في فعّاليات المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة بمقر الأمم المتحدة

نيويورك 20 مايو 2022 (وال)- شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات عمر الكتي والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة الذي عقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وترأس الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورئيس الجمعية العمومية، بحضور عدد من وفود الدول الأعضاء والمراقبين، وأصحاب المصلحة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وشملت فعّاليات المنتدى؛ مناقشات حول جميع الأهداف الـــ 23 الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة، وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية.

وتناول المنتدى قضايا عدة؛ منها التعافي من جائحة كورونا، واحترام حقوق الإنسان، وأيضًا الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخي، وتقليل نقاط الضعف التي تقوض الرفاهية، وبناء مسارات الهجرة القانونية. (وال)

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