المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تبدأ الاثنين زيارة إلى الصين .

بكين 20 مايو 2022 ( وال ) بناء على دعوة من الحكومة الصينية، ستزور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ” ميشيل باشليه ” الصين في الفترة من 23 إلى 28 مايو الجاري ، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الجمعة .

وأوضح مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان ، أن زيارة ” باشليه ” المرتقبة للصين ستبدأ يوم الاثنين، بما في ذلك زيارة منطقة شينجيانغ حيث تتهم السلطات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

ولفت إلى أن الزيارة الرسمية تستغرق ستة أيام ، بدعوة من الحكومة ، مضيفا أنها ستزور قوانغتشو، وكذلك كاشغار وأورومتشي في شينجيانغ.

وكانت ” باشليه ” أعلنت أنها ستتوجه إلى الصين في مايو ، في زيارة منتظرة منذ فترة طويلة إلى هذا البلد الذي يواجه انتقادات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت ” باشليه ” أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ( يسرني أن أعلن أننا توصلنا أخيرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة ).

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