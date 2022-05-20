روسيا تحرم فنلندا من شحنات الغاز بدءاً من السبت

أعلنت شركة “جاسوم” للغاز الفنلندية -الجمعة- أن شركة جازبروم إكسبورت الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي ابتداء من صباح السبت، بعد أن رفضت جاسوم تسديد قيمة الشحنات لشركة جازبروم بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية.

وكانت جازبروم قد طالبت الدول الأوروبية الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل، إثر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا، وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا الشهر الماضي بعد رفضهما الانصياع لقواعد الدفع الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جاسوم الفنلندية قد حذرت الأربعاء من أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بسبب الخلاف على السداد بالروبل، كما أشارت إلى أنها ستدافع عن مصالحها ضد أي إجراءات للتحكيم، كما أكدت أنها ستواصل تزويد العملاء في فنلندا بالغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب بلطيق كونيكتور الذي يربط فنلندا بجمهورية إستونيا.

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