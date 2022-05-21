شرودر يستقيل من رئاسة شركة "روس نفط" بعد عقوبات فرضها عليه البرلمان الأوروبي .

موسكو 20 مايو 2022 م (وال) ــــ اعلن في العاصمة الروسية اليوم الجمعة ان المستشار الألماني الأسبق “غيرهارد شرودر”، المقرب من الرئيس الروسي “بوتين” ،استقال من منصب رئيس مجلس إدارة شركة “روس نفط” ، وذلك بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على فرض عقوبات عليه بتهمة مواصلة عمله لصالح روس نفط التي قالت في بيان انها (تتفهم قرار الاستقالة) .

وجرّدت ألمانيا المستشار السابق غرهارد شرود من امتيازات رسمية يتمتّع بها، إذ اعتبرت أنه (فشل في الوفاء بالتزامات برفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية “روس نفط” التي يرأسها) .

وأكدت “روس نفط” المشغلة لخط أنابيب “نورد ستريم” ، وخط أنابيب “السيل” الشمالي في بيان، اليوم الجمعة، أنّ شرودر، وماتياس فارنيغ، الموظف السابق في الشرطة السرية الألمانية الشرقية ، أبلغا الشركة بانسحابهما من مجلس إدارتها .

وثمّنت الشركة إسهام شرودر وفارنيغ في المشاريع الدولية لـها، وتطبيق مشاريع كبيرة في مجال البنى التحتية بين روسيا وألمانيا، وقالت : (نتفهم قرارهما ونشكرهما على دعمهما الثابت) .

…(وال)…