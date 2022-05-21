"غاز بروم" الروسية توقف امدادات الغاز عن فنلندا لعدم تسديد التزاماتها بالروبل .

موسكو 20 مايو 2022 م (وال) ــــ بعد رفضها الدفع لمجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة بالروبل، أعلنت شركة “غازوم” الفنلندية الحكومية، اليوم الجمعة، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستقطع عن هلسنكي اعتبارا من صباح غد السبت .

وقال رئيس مجلس إدارة غازوم “ميكا فيلايانين” في بيان له اليوم : (من المؤسف للغاية أن امدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن الا اننا كنا نستعد متيقظين لهذا الوضع)

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قال فيلايانين : أنه (لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز).

وكانت الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء قد أعلنت السبت الماضي ان روسيا أوقفت امدادات الكهرباء الى فنلندا .

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