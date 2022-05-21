الخطوط الليبية تعلن عن عودة طائرتها الإيرباص ( A320 ) المتوقفة منذ (7) سنوات للعمل بعد استكمال صيانتها وإجراء اختبارات العمل .

طرابلس 21 مايو 2022 ( وال) – أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن عودة طائرتها الإيرباص ( A320 ) المتوقفة منذ (7) سنوات للعمل بعد استكمال صيانتها وأجراء اختبارات العمل .

وقالت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية إنه تم أمس الجمعة اختبار طائرة الإيرباص ( A320 ) تحت تسجيل ( LAH ) بعد استكمال الصيانة اللازمة بقيادة قائدي الطائرة كابتن ” موسي الباروني ” وكابتن ” فتحي الشطي” وبحضور عضو مجلس الإدارة وممثلين الشركة التونسية للصيانة مع شركة ايرباص ، واستكمال شهادة التشغيل للطائرة ليتسنى لها العودة للعمل ضمن اسطول طائرات الخطوط الليبية .

(وال)