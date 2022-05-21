اليابان تتقدم بشكوى ضد بكين بسبب تصرفاتها في بحر الصين الشرقي

عبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن غضبه وخيبة أمله من تصرفات بكين في بحر الصين الشرقي، وقال إن تطويرها لمناطق في البحر أمر غير مقبول إطلاقًا.

وأشار، من خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة اليابانية تقدمت بشكوى رسمية من خلال القنوات الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه زيادة الجهود الصينية لتطوير الموارد الطبيعية في بحر الصين الشرقي نقطة الوسط بين اليابان والصين.

يُذكر أن سيطرة اليابان على الجزر الصغيرة في بحر الصين أدت إلى توتر العلاقة بين طوكيو وبكين بشكل مستمر، حيث تطالب بكين بأحقيتها في تلك الجزر والمياه المحيطة بها.

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