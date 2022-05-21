ليبيا نيوز

السفير الأمريكي لـ «نصية» نهدف إلى استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس  21 مايو 2022 م ( وال ) –   التقى سفير أمريكا  ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ” ريتشارد نورلاند”  الجمعة بتونس  عضو مجلس النواب ” عبدالسلام نصية ”  وبحثا الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات”.

 وأضاف السفير ” نورلاند” في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر ” كان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط”.

 وقال  ”ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة”.

 …( وال )  …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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