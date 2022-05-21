روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مجمع آزوفستال الأوكراني

مسدلاً الستار على هجوم استمر لنحو ثلاثة أشهر، وحول مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى حطام؛ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت مجمع آزوفستال للصلب في المدينة، بعد استسلام آخر مجموعة مكونة من 531 مسلحًا من كتيبة آزوف التي تتهمها روسيا بأنها من “النازيين”.

ونوه المتحدث بإتمام عمليات الإخلاء التام للمخابئ والأنفاق تحت المصنع الذي تعرض لقصف مكثف على مدى الأسابيع الماضية.

وأكد كوناشينكوف أن مجموع المسلحين المستسلمين في المصنع بلغ ألفين وأربعمئة وتسعة وثلاثين عنصرا، مشيرا إلى أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باستسلام كافة المقاتلين الأوكران، وسيطرة الجيش الروسي على المجمع والمنطقة المحيطة به، فيما نشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر استسلام الجنود واصطفافهم بانتظار تفتيش كل منهم ومتعلقاته.

ولفت كوناشينكوف إلى أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم وتم نقله من المصنع “في آلية مدرعة خاصة” لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل ساعات من الإعلان الروسي الأخير، إن الجيش الأوكراني أبلغ المدافعين عن آزوفستال بأن بإمكانهم الخروج وإنقاذ أرواحهم. فيما أشار قائد كتيبة أزوف إلى أن القيادة العسكرية العليا أعطت أمرًا بالتوقف عن الدفاع عن المدينة لإنقاذ حياة الجنود، مضيفًا أن عملية إجلاء للجثث ستتم لاحقا لتمكين عائلات المقاتلين الذين قتلوا دفاعًا عن وطنهم، من دفنهم.

ميدانيًا، أعلن الجيش الروسي اليوم أنه دمر شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف، باستخدام صواريخ كاليبر أطلقت من البحر، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانك إلى أن القوات الروسية كثفت قصفها على طول خط المواجهة في إقليم دونباس بأكمله، لافتًا إلى تدهور الوضع هناك، في ظل تركز الجهود العسكرية الروسية للسيطرة بشكل كامل على الإقليم، وسبق للرئيس زيلينسكي أن وصف الوضع في دونباس بالجحيم.

أما وزير الدفاع الروسي فأكد، من جانبه، أن السيطرة على منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس، “شارفت على الانتهاء”.

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