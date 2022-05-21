ليبيا نيوز

بريطانيا تؤكد معاناة روسيا بسبب نقص في الطائرات المسيرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية معاناة روسيا من نقص في طائرات الاستطلاع المسيرة التي تستخدمها عادة من أجل تحديد الأهداف التي ستَقصفها بالمدفعية والمقاتلات.

وبررت هذا الأمر بمحدودية قدرات التصنيع المحلية بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن استمرار المعدل الحالي للخسائر التي تتكبدها روسيا سيجعل قدرتها على الاستطلاع والمراقبة تتراجع بشكل كبير، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على فعاليات عملياتها العسكرية فوق الأراضي الأوكرانية.

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قناة 218 الليبية

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