بريطانيا تؤكد معاناة روسيا بسبب نقص في الطائرات المسيرة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية معاناة روسيا من نقص في طائرات الاستطلاع المسيرة التي تستخدمها عادة من أجل تحديد الأهداف التي ستَقصفها بالمدفعية والمقاتلات.

وبررت هذا الأمر بمحدودية قدرات التصنيع المحلية بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن استمرار المعدل الحالي للخسائر التي تتكبدها روسيا سيجعل قدرتها على الاستطلاع والمراقبة تتراجع بشكل كبير، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على فعاليات عملياتها العسكرية فوق الأراضي الأوكرانية.

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