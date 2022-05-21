معلومات عن جدري القرود والذي سجل في بعض الدول مؤخرا

صرحت الوكالة البريطانية للأمن الصحي بأن جدري القرود من الأمراض المشتركة والتي تنتقل بين الحيوان والإنسان، وهو من الأمراض المعدية ومن أهم أعراضه الشعور بحمى وألم بالرأس ويتبعه ألم عضلي ومن ثم تورم بالعقد اللمفاوية، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.

هذا وتتراوح فترة حضانة جدري القرود بين 6 أيام و16 يوما في الغالب، كما أن نسبة الوفاة لدى المصابين به متفاوتة لكنها لا تتجاوز 10%.

وعن بداياته تقول التقارير إن اكتشافه لأول مرة يعود للعام1958 وقد ظهر في وسط وغرب أفريقيا من قردة المكاكا والتي تُستخدم كحيوانات مختبرية في التجارب العصبية.

ويعتبر فيروس جدري القرود أحد الفيروسات من عائلة الفيروسات الجدرية (Poxviridae) وهي فيروسات من نوع DNA. ويعد مرض جدري الإنسان (Smallpox) أول مرض يتم القضاء عليه باستخدام اللقاح وتم الإعلان رسميا عن ذلك من منظمة الصحة العالمية عام 1980

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