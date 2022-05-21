مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بوزارة الاقتصاد يعقد اجتماعه العادي الثاني لعام 2022 .

طرابلس 21 مايو 2022 (وال)- عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بوزارة الاقتصاد الاجتماع العادي الثاني لعام 2022 برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وبحضور الأعضاء والمدير العام بالهيئة لمتابعة تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول واجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقيم ومتابعة أدوات التأمين .

كما تم استعراض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين واستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء و تطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

وحث الوزير الإدارة التنفيذية على تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار، مؤكدا على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة لعام 2022 .

وال..