مساع بريطانية لتزويد مولدوفا بأسلحة حديثة

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن رغبة بلادها في إرسال أسلحة حديثة إلى مولدوفا لحمايتها من خطر هجوم روسي محتمل، في ظل إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إقامة “روسيا الكبرى”، رغم فشل هجومه على أوكرانيا في تحقيق نجاح سريع.

ونوهت تراس بأن المحادثات جارية للتأكد من أن دفاعات مولدوفا يمكن أن تردع أي هجوم في المستقبل، مؤكدة حرص بريطانيا على أن تكون مولدوفا مجهزة وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي، وهو أمر تجري مناقشته مع الحلفاء.

ومن المرجح إذا ما تم تبني خطط تراس؛ أن يزود أعضاء الحلف مولدوفا بأسلحة حديثة لتحل محل معداتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، مع ضمان تدريب جنودها على كيفية استخدامها.

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