جدري القرود يتنشر في دول عدة والصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا مع خبراء لبحث انتشار فيروس جدري القرود.

وقالت منظمة الصحة إنه يجري حاليا التحقق من 50 حالة أخرى يشتبه بأن تكون لجدري القرود بعد أن ظهرت في عدة دول، وحذرت من أنه من المرجح تسجيل المزيد من الحالات.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين.

ويندر ظهور إصابات بجدري القرود خارج وسط وغرب أفريقيا، لكن ما حدث مؤخرا أن حالات إصابة بالمرض جعلت تظهر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

ولم يكشف عن كمية اللقاحات التي جلبتها السلطات في المملكة المتحدة، ولا الطريقة التي ستعطى بها الجرعات.

وتشفى معظم حالات الإصابة من تلقاء نفسها بلا لقاح في غضون أسابيع قليلة من الإصابة، رغم أن هناك بعض الحالات قد تتردى إصاباتها.

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