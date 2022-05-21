غازبروم الروسية تنفذ اليوم قرارها بوقف كامل لإمدادات الغاز إلى فنلندا

هلسنكي 21 مايو 2022 م (وال) ــــ اصبح قرار شركة “غازبروم” الروسية بالوقف الكامل لإمدادات الغاز إلى شركة “غازم” الفنلندية نافذا اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الــ 21 من مايو الجاري ، وذلك لعدم التزام الشركة الفنلندية بتسديد تكاليف استخدامها للغاز الروسي بالروبل .

ووفقا لبيان صحفي وزّعته وزارة الاقتصاد والشغل الفنلندية، فإنّ سبب وقف الإمدادات يكمن في أنّ فنلندا (لم توافق على الدفع بالروبل لتوريد الغاز عبر خط الأنابيب ، فوفقاً لعقد التوريد طويل الأجل، فإنّ عملة الدفع هي اليورو، وإنّ “غازم” قرّرَت تقديم العقد للجنة تحكيم، لأنّ الجانبَ الروسيّ ينتهك شروط عقد التوريد مع المشتري، استناداً الى الجانب الفنلندي) .

وأوضح البيان انه تمّ (إجراء الاستعدادات للحدّ من واردات الغاز الروسي للمستهلكين المنزليين في جميع الحالات) وأعلنت كذلك فنلندا أنّها (ستحدّ من واردات الغاز الروسي للقطاع الصناعي)، بالرغم من المشاكل التي سيؤدّي إليها القرار .

وأكدت هلسنكي أنّه (يمكن تغطية احتياجات الغاز المباشرة للمستهلكين المحليين في جميع الحالات، وكذلك الغاز اللازم للخدمات الأساسية للمجتمع) .

وذكرت جمعية الغاز الفنلندية، أن عام 2019 شهد استفادة نحو 4000 منزل منفصل وحوالى 1100 منزل مستقل ومبنى سكني من التدفئة بالغاز الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تمّت تدفئة نحو 1200 مؤسسة رسمية ومنشأة تجارية و21 بيتاً زجاجياً بالغاز الطبيعي .

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أنّها (استعدّت لتلبية احتياجات المستهلكين المحميين، أي المستهلكين المنزليين المتصلين بشبكة الغاز”. كما أعلنت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي استعدادها “لتكون قادرة على تلبية احتياجات الغاز لمرافق الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك الصناعات الغذائية الحيوية) .

ومن أجل تغطية الاحتياجات الآمنة في قطاع الصناعة، استأجرت فنلندا سفينة تعمل كمحطة للغاز الطبيعي المسال.

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