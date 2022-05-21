ليبيا نيوز

العراق يستعد لإنشاء شركة نفط جديدة في إقليم كردستان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد العراق لإنشاء شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فإن الحكومة تسعى من خلال هذه الشركة للدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك، في ظل حكومة إقليم كردستان، مطالبةً شركات النفط والغاز العاملة في الإقليم توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة، سومو بدلاً من حكومة الإقليم.

من جهته، ذكر وزير النفط إحسان عبد الجبار في وقت سابق، أن وزارته ستبدأ بتنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير الماضي، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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