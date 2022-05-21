ليبيا نيوز

ليبيا وعُمان تبحثان آفاق التعاون في مجال التدريب والتأهيل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 21 مايو 2022 (وال)- التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد اليوم السبت، نظيره العماني محاد بن سعيد باعوين، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة.
وناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال التدريب والتأهيل، خصوصًا في المجالين الإداري والمالي بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة الليبية المختلفة، وإمكانية استفادة ليبيا من التجربة العمانية في مجال تنظيم الإدارة والتفتيش والسكن العمالي.
وأكد وزير العمل العماني محاد بن سعيد باعوين، اعتزاز بلاده بـأواصر الأخوة والتعاون المشترك مع ليبيا، وتبادل الخبرات بين البلدين، معتبرًا أن هذا التواصل يصب في صالح الشعبين الشقيقين. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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