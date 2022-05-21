رئاسة أركان القوات الجوية توقع عقد مع شركة (TUSAŞ) للصناعات الفضائية لتزويد السلاح الجوي بعدد من طائرات التدريب الحديثة

طرابلس 21 مايو 2022 (وال)- وقعت رئاسة أركان القوات الجوية بالجيش الليبي مع شركة (TUSAŞ) التركية للصناعات الفضائية، على عقد لتزويد السلاح الجوي الليبي بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز (هوركوش c)، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

ومثّل الجانب الليبي في هذا التوقيع مع شركة (TUSAŞ)؛ رئيس أركان القوات الجوية اللواء مهندس أمحمد السيفاو قوجيل، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المكّلفة بدراسة ومتابعة هذا العرض، والتي تضم عدد من ضباط السلاح الجوي الأكفاء، بالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشتريات العسكرية اللواء مختار النقاصة.

وتم على هامش مراسم التوقيع؛ تبادل كلمات الترحيب بين الجانب الليبي والتركي، والتي أكدت على عمق الصداقة والتعاون بين الطرفين. (وال)

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