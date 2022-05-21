السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى ليبيا

طرابلس 21 مايو 2022 (وال)- أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت، منع سفر مواطنيها إلى 16 دولة من بينها ليبيا.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، إن مواطنيها ممنوعين من السفر إلى لبنان، سورية، ليبيا تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، فنزويلا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونبهت الجوازات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج السعودية، وهي: تلقي ثلاث جرعات من لقاحات كورونا، أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، كما نبهت “الجوازات” إلى ضرورة التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها حال تتطلب تأشيرة دخول.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إلى 501 ألف حالة، فيما تعافى 495 ألفًا، فيما سجلت أعداد الوفيات 6430 وفاة منذ تسجيل انتشار الوباء في ليبيا، وفق آخر إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (وال)

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