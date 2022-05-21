الأمم المتحدة توجه نداء للعمل بشأن الأمن الغذائي العالمي

نيويورك 21 مايو 2022 م (وال) ــــ أعلنت مصادر منظمة الآمم المتحدة اليوم السبت أن وزير خارجية الولايات المتحدة ، أنتوني بلينكين ، ترأس بمقر المنظمة ،اجتماعًا لوزراء الخارجية من حوالي 30 دولة متنوعة إقليميا لنداء الأمن الغذائي العالمي من أجل مراجعة الاحتياجات الإنسانية والإنمائية العاجلة ثم تحديد الخطوات اللازمة لمعالجة الأمن الغذائي العالمي والتغذية والقدرة على الصمود، وان هذا الاجتماع الذي تم بثه على الهواء مباشرة ، أطلع الوزراء على الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن القضية .

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على شبكة المعلومات الدولية ان الاجتماع الذي انطلق منتصف الأسبوعبنيويورك في حضور الأمين العام ، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وتم فيه إطلاع الوزراء ، المشاركون في الاجتماع ، على الارتفاع الحاد في انعدام الأمن الغذائي ، والأثر العالمي الناتج عنه ، وذلك خلال الجلسات الــ 4 المخصصة لبحث هذه القضية العالمية على النحو التالي :

الجلسة الأولى : التحديات العالمية التي يفرضها انعدام الأمن الغذائي .

الجلسة الثانية : فهم الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومعالجتها .

الجلسة الثالثة : بناء المرونة من أجل المستقبل .

الجلسة الرابعة : دعوة للعمل . وذلك لمواجهة الاحتياجات الإنسانية وجهود التنمية طويلة المدى ، وما المطلوب لإنقاذ الأرواح وبناء الصمود في المستقبل .

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