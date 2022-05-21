ليبيا نيوز

توقيع بروتوكول تعاون فني بين الفرق المشاركة في مهرجان الأصيل للموسيقات المغاربية 

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

صفاقس 21 مايو 2022 (وال) _ صرح الفنان (سالم عيسى) رئيس الوفد الفني الليبي المشارك في مهرجان الأصيل للموسيقات المغاربية المألوف والموشحات، والذي يقام بمدينة صفاقس التونسية تحت شعار “عطور المألوف والفن الغرناطي”: أنه تم في اليوم الختامي للمهرجان، توقيع بروتوكول تعاون فني بين الفرق المشاركة من دول المغرب العربي (ليبيا، تونس، المغرب ،الجزائر).

و تابع: يتضمن البروتوكول إقامة المهرجانات والحفلات، وتبادل الزيارات والتعاون في الإستشارات الفنية بين الفرق.

وأشار عيسى إلى أن البروتوكول عن الجانب الليبي وقعه الفنان (حسن البيجو) مدير فرقة الرواد للموسيقى. (وال _ صفاقس) ر ع / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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