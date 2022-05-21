موجة حر مبكرة تضرب إسبانيا.. والأرصاد تحذر

اجتاحت موجة شديدة من الحرارة معظم مناطق إسبانيا، السبت، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، على غير العادة في هذا الوقت من السنة.

ووجهت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في عشر مناطق إسبانية يوم السبت، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وكالة الأرصاد إن متوسط درجات الحرارة في منطقة “خاين” هو الأعلى، حيث سجل رقماً أعلى من المعتاد بـ 16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام، ووصل لأربعين درجة مئوية، فيما سجلت باقي المناطق ارتفاعاً بما لا يقل عن سبع درجات مئوية.

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