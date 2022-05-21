زوارق قوات الاحتلال الصهيوني تهاجم قوارب الصيادين جنوب القطاع .

غزة 21 مايو 2022 م ( وال )- هاجمت زوارق قوات الاحتلال الصهوني الحربية ، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز اليوم السبت، قوارب الصيادين جنوب قطاع غزة ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة كفر عقب شمال القدس .

ونقلت مصادر فلسطينية عن اتحاد لجان الصيادين في غزة أن بحرية قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم ، شابا فلسطينيا ، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة كفر عقب شمال القدس وفتشته، خاصة أن القطاع يعيش في وضع معيشي صعب.

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