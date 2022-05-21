ليبيا نيوز

زوارق قوات الاحتلال الصهيوني تهاجم قوارب الصيادين جنوب القطاع .

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غزة 21 مايو 2022 م ( وال )- هاجمت زوارق قوات الاحتلال الصهوني الحربية ، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز اليوم السبت، قوارب الصيادين جنوب قطاع غزة ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة كفر عقب شمال القدس .

    ونقلت مصادر فلسطينية عن اتحاد لجان الصيادين في غزة أن بحرية قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

    من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم ،  شابا فلسطينيا ، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة كفر عقب شمال القدس وفتشته، خاصة أن القطاع يعيش في وضع معيشي صعب.

   …( وال )….

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك